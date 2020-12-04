В недавно построенном за сотни миллионов рублей детском саду рухнул потолок

04.12.2020 | 13:42

В одной из комнат детского сада «Замок детства», который недавно построили в городе Кемерово, потратив на проект сотни миллионов рублей, рухнул потолок. Родители детей сняли на видео последствия аварии и поделились им в сообществе «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте». В местной администрации заметили, что из-за обрушения никто из воспитанников не пострадал.

Инцидент произошел в учреждении на Притомском проспекте. Автор видео рассказала, что перекрытие упало, когда она пришла в сад за своим ребенком и начала его одевать. На кадрах видно, что осколки потолка упали на пол и завалили детские столы и стулья.

Вскоре ТАСС обратился за комментариями в городскую администрацию. Там назвали предварительную причину аварии и предположили, что в конструкции потолка был скрытый дефект. Представители мэрии также отметили, что комиссия проведет в детском саду проверку, а генеральный подрядчик в ближайшее время приведет помещение в порядок.

Об открытии «Замка детства» городские власти сообщили в конце ноября 2020 года. Они заявили, что потратили на строительство выделенные из федерального бюджета 249 миллионов рублей, из областного — 51 миллион рублей и из местного — более 64 миллионов рублей. Тогда в учреждении, рассчитанном на 200 воспитанников, оборудовали несколько игровых блоков, музыкальный и физкультурный залы, а также бассейн, соляную комнату и медицинский центр.

В октябре 2020 года потолок обрушился на четырех школьников во время перемены в ставропольской гимназии №3, когда учащиеся отдыхали на лавочке. В итоге двух из них с травмами увезли на скорой помощи, а остальных отпустили домой. После случившегося прокуратура начала проверку в образовательном учреждении, а замдиректора школы отказалась комментировать ситуацию.