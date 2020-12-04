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В стране и мире

В Москве завели дело о продаже поддельных справок об отсутствии COVID-19

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В Москве МВД завело уголовное дело о продаже поддельных справок об отсутствии COVID-19. Об этом сообщила руководительница пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, передает ТАСС.

Прокуратура начала проверку после отказа в возбуждении уголовного дела по обращению лаборатории «Гемотест». В учреждении рассказали о массовой подделке их справок о результатах анализа на коронавирус, которые можно было получить без сдачи анализов.

Первые поддельные справки компания обнаружила в апреле, после чего специалисты с сотрудниками МВД провели контрольные закупки. Ведомство также работало с курьерами, которые доставляли справки. С 26 мая пациенты начали получать по электронной почте стандартные бланки результатов и справку с QR-кодом на двух языках — русском и английском.

По словам Нефедовой, прокуратура провела дополнительную проверку, после которой выяснилось, что неизвестный незаконно изготовил медицинскую справку об отрицательном тесте на коронавирус от имени лаборатории. Ее копии продавали через интернет и курьерскую службу за 2500 рублей. Ведомство сочло отказ в возбуждении дела необоснованным, в итоге его завели по части 1 статьи 327 УК («Сбыт поддельного документа»).

В октябре эксперты Роскачества рассказали о способах обмана россиян во время второй волны коронавируса. Самым популярным они назвали предложение купить справку об отсутствии заражения. В ведомстве заявили, что такую справку покупать бессмысленно, но спрос на нее большой, потому что подтверждение отсутствия инфекции нужно в том числе при возвращении из-за границы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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