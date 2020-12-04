Сетевое издание|18+|Пятница|4 дек 2020|15:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

В МЧС назвали причину роста природных катастроф в России

Печать

Число природных катастроф и опасностей в России в последние годы растет в первую очередь из-за глобальных изменений климата. Такую причину назвал заместитель главы МЧС России Алексей Серко, передает «Парламентская газета».

По словам Серко, промышленные коммуникации и экономические объекты, появившиеся 20-30 лет назад, строились по нормам, адаптированным под прежние климатические условия. Он добавил, что это создает «определенные трудности».

Замминистра заявил, что самые распространенные природные чрезвычайные ситуации — паводки, заторы, половодья и другие гидрологические явления. В 2020 году произошло 23 таких ЧС, а в предыдущие пять лет подобное случалось от 7 до 17 раз в год.

Среди техногенных ЧС самыми распространенными Серко назвал ДТП с тяжкими последствиями. За текущий период 2020 года зафиксировано 75 таких аварий, а за последние 5 лет — около 100 ежегодно.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что из-за экологических проблем и изменения климата надо отказаться от чрезмерного потребления. По словам российского лидера, экология касается почти всех жителей Земли. Он также обратил внимание, что многие природные катаклизмы вызваны действиями человека. Путин указал, что по мнению некоторых ученых, вспышки новых болезней могут быть одной из реакций природы на подобное вторжение

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Вызваны действиями жуликов.

Змей Горыныч||

А я думал, что причина заключается в американцах....

Гость||

Особенно количество лесных пожаров выросло из-за неблагоприятного климата. Инвестиционного. Ведь так удобненько горелый лес по дешевке выпилить и продать китайцам! А на нормальный лес и квоты маленькие - забота об экологии же - и разрешение получить на порядок дороже.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте