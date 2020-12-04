В МЧС назвали причину роста природных катастроф в России

04.12.2020 | 13:49

Число природных катастроф и опасностей в России в последние годы растет в первую очередь из-за глобальных изменений климата. Такую причину назвал заместитель главы МЧС России Алексей Серко, передает «Парламентская газета».

По словам Серко, промышленные коммуникации и экономические объекты, появившиеся 20-30 лет назад, строились по нормам, адаптированным под прежние климатические условия. Он добавил, что это создает «определенные трудности».

Замминистра заявил, что самые распространенные природные чрезвычайные ситуации — паводки, заторы, половодья и другие гидрологические явления. В 2020 году произошло 23 таких ЧС, а в предыдущие пять лет подобное случалось от 7 до 17 раз в год.

Среди техногенных ЧС самыми распространенными Серко назвал ДТП с тяжкими последствиями. За текущий период 2020 года зафиксировано 75 таких аварий, а за последние 5 лет — около 100 ежегодно.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что из-за экологических проблем и изменения климата надо отказаться от чрезмерного потребления. По словам российского лидера, экология касается почти всех жителей Земли. Он также обратил внимание, что многие природные катаклизмы вызваны действиями человека. Путин указал, что по мнению некоторых ученых, вспышки новых болезней могут быть одной из реакций природы на подобное вторжение