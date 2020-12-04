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В стране и мире

Шесть регионов России объявили 31 декабря выходным

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Власти шести российских регионов сделают 31 декабря выходным днем. 3 декабря такое решение приняли в Ставропольском крае и Татарстане, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова уточнили, что вместо 31 числа рабочей станет суббота, 26 декабря. Мера распространяется на госслужащих в исполнительных органах власти. Муниципалитетам, государственным органам и организациям на территории республики также рекомендовано принять новый рабочий график. «Решение принято в целях рациональной организации рабочего времени в республике», — добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о решении ввести выходной в канун Нового года. Он сослался на опрос местных жителей, абсолютное большинство которых выступили за инициативу.

Первыми выходным 31 декабря сделали власти Белгородской области. Следом так же поступили в Крыму, Курской и Орловской областях. Все они ввели выходной для чиновников с переносом рабочего дня на 26-е число.

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Источник — lenta.ru
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