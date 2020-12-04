Сетевое издание|18+|Пятница|4 дек 2020|13:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Россиянин заразился коронавирусом и перестал пьянеть

Печать

Россиянин заразился коронавирусом, потерял обоняние и перестал пьянеть. Об этом он рассказал на портале Pikabu.

Больной решил проверить, будет ли он чувствовать вкус разных продуктов и напитков и запах бытовой химии. «Чеснок — горький и чутка жжет. Вкуса чеснока нет. Аромата нет. Мандарин — просто сладкий. Лимон — чутка кислый и жжет. Сыр — как резина соленая. Спирт! Чистый. Идет, как вода. Вкуса нет. Чутка обжигает горло. Я при нормальной жизни водку пить не могу. Как и другие крепкие напитки. А тут. Но! Не пьянеешь. Я не смог. Вообще. Выпил треть стакана спирта, и ничего», — написал пользователь mg.4.

Затем он решил понюхать уксус, хлорку, белизну и бензин, но ничего не почувствовал. «И тут меня слегка осенило плохой мыслью. Даже с холодком по коже. Я открыл конфорку на малый ход (газ с баллонов) — нет запаха одоранта!!!» — предупредил юзер.

Он призвал всех, кто также не имеет обоняния, быть бдительными, поскольку «есть шанс выпить что-то не то» или не почувствовать утечку газа. «Честно сказать, я немного с этой мысли поднапрягся. Это очевидные мысли, но я о них не слышал ни от кого. А газ у нас везде. И больные теперь тоже. А датчики утечки — нет», — заключил автор.

Ранее 4 декабря иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил, что при заражении коронавирусом могут возникать практически незаметные симптомы — сухость в носу, воспаление лимфоузлов, боли в горле, першение и покашливание. По его словам, при массовых госпитализациях пациентов с пневмонией эти симптомы были неочевидными.

Употребление чистого спирта может привести к химическому ожогу полости рта и пищевода. Кроме того, специалисты не рекомендуют употреблять алкоголь при заболевании коронавирусной инфекцией.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Мужчина прошел 450 километров в попытке успокоиться после ссоры с женой
  • Россияне назвали возраст наступления старости

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте