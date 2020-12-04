Сетевое издание|18+|Пятница|4 дек 2020|13:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Россияне назвали возраст наступления старости

Печать

Россияне назвали возраст наступления старости — по их мнению, это 62 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Социологи отмечают, что в среднем жители страны рассчитывают дожить до 78 лет. Женщины настроены прожить в среднем 81 год, мужчины — 74 года. В идеальных условиях россияне хотели бы умереть не раньше 85 лет.

Пожилые люди, по мнению россиян, чаще всего сталкиваются с такими проблемами, как бедность и низкие пенсии (71 процент опрошенных), болезни и плохое здоровье (44 процента), ненужность и невостребованность (19 процентов) и одиночество (17 процентов).

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет.

Ранее в Минтруде подсчитали, что ожидаемая продолжительность здоровой жизни в России в 2020 году составила 58,9 года. По нацпроекту «Демография» к концу 2024 года ожидаемая продолжительность здоровой жизни у граждан страны должна вырасти до 67 лет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте