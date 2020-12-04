Сетевое издание|18+|Пятница|4 дек 2020|13:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Мужчина прошел 450 километров в попытке успокоиться после ссоры с женой

Печать

Житель итальянского города Комо поссорился с женой и в попытке успокоиться прошел 450 километров. Об этом сообщает информационный портал Wanted in Milan.

48-летний мужчина повздорил с супругой и отправился на прогулку. Он пошел в сторону города Болонья и через неделю оказался в приморском городе Фано. Там его задержала местная полиция.

Согласно полицейскому отчету, итальянец бесцельно бродил по улицам в два часа ночи, тем самым нарушая введенный в городе комендантский час. Ему выставили штраф в 400 евро (около 36 тысяч рублей), отмечает газета Il Resto del Carlino.

При допросе итальянец объяснил, что не заметил, как оказался так далеко от дома. По его словам, в пути его подкармливали добрые незнакомцы. Вскоре полицейские выяснили, что его жена написала заявление о пропаже мужа.

Мужчину накормили и временно разместили в отеле. На следующий день его жена приехала за ним на машине и увезла домой. Итальянская газета Corriere della Sera предположила, что расстроенный из-за ссоры муж мог уйти еще дальше, не останови его полиция города Фано.

Ранее сообщалось, что водитель из американского штата Флорида превысил скорость и оправдался перед полицейским, что спешил поскорее вернуться домой после измены супруге. Он ехал со скоростью свыше 145 километров в час на участке с ограничением до 90 километров в час.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Россияне назвали возраст наступления старости

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте