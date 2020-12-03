Верховный суд разрешил магазинам не обслуживать покупателей без масок

03.12.2020 | 10:53

Верховный суд России постановил, что магазины и предприятия торговли могут отказать покупателям в обслуживании, если те не надели защитные маски, передает ТАСС.

Такое решение было вынесено по иску Смоленского центра права и социологии, который оспаривал рекомендации Минпромторга по введению в регионах режима обязательного использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) на территории торговых объектов.

Верховный суд пояснил, что граждане должны выполнять предписания и использовать СИЗ в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

«В случае несогласия посетителя исполнять такие требования представитель организации торговли, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе отказать посетителю в обслуживании на кассе», - следует из решения суда. При этом сотрудники магазинов вправе вызвать полицию для пресечения правонарушения.

Ранее, в ноябре, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в введении тотального масочного режима в России нет смысла из-за большой территории страны. По его словам, масочный режим в России регламентируется постановлением главного санитарного врача. Кроме того, существует гибкая система введения ограничений в регионах, и губернаторы вводят локальные меры, добавил министр.