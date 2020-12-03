В России установлен новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 в сутки

03.12.2020 | 12:29

В России за сутки коронавирус выявлен у 28 145 человек в 85 регионах. Это новый антирекорд за время эпидемии в России. Общее число зараженных выросло до 2 375 546, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (7750), Санкт-Петербурге (3692), Подмосковье (1193). Меньше всего - в Ненецком автономном округе (1) и на Чукотке (7).

За день поправилось 29 502 пациентов, еще 554 человек скончалось. Всего в ходе пандемии в России вылечился 1 859 851 заразившийся, умерли 41 607.

Ранее пульмонолог Александр Карабиненко предсказал скорый выход России на плато по коронавирусу. По его словам, это может произойти в ближайшее время.