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В стране и мире

Отставку Чубайса утвердили

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Директива, которая необходима для смены главы «Роснано», утверждена. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал документ, позволяющий отправить в отставку Анатолия Чубайса, сообщается на сайте правительства.

Новым председателем правления компании на пять лет станет Сергей Куликов, назначить которого накануне предложил президент России Владимир Путин.

Чубайс руководил «Роснано» в течение 12 лет. Его уход совпал с переводом госкомпании и семи других организаций под управления ВЭБ.РФ в рамках масштабной реформы институтов развития.

Должность, которую получит управленец, пока неизвестна. Информация от источников разнится. Чубайсу прочат кураторство развития Арктики, от чего он сам успел откреститься, а также пост в ООН, что опровергают в МИД.

Еще в октябре источник The Bell утверждал, что глава «Роснано» попросил Путина отпустить его на пенсию. Однако другие источники сообщили, что вначале принципиальное решение по его поводу принял президент.

Новый глава «Роснано», первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии, ранее отвечал за корпоративную реформу и обновление стратегии «Ростеха».

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Источник — lenta.ru
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Гость||

На пенсию это неплохо, домик в Жаворонках с коровою и кабанчиком уже ждёт, а что ещё надо человеку чтобы встретить старость.

Гость||

Повыше поставят,там же будет крутиться,без него никак.

Имя: Гость
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