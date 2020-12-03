Сетевое издание|18+|Четверг|3 дек 2020|11:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Медик назвал самый опасный период для пациентов с коронавирусом

Печать

Самый опасный период для пациентов с коронавирусом - это девятый-десятый день болезни. В это время у зараженного появляется одышка и острый респираторный дистресс-синдром, характеризующийся началом широкого воспалительного процесса в легких. Об этом в интервью lb.ua рассказал украинский врач Андрей Пеньков.

Такие процессы в организме, по мнению эксперта, связаны с гиперреакцией иммунитета. «Цитокиновый шторм начинается после первой недели болезни - госпитализация чаще всего необходима именно в это время», - добавил врач.

По словам Пенькова, именно на второй неделе заболевания появляются новые иммунологические изменения в крови и возрастают все реактивные маркеры воспаления. Специалист подчеркнул, что в этот момент нужно использовать серьезное лечение.

Ранее медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али рассказал «Ленте.ру», что на наступление тяжелой формы коронавируса, как правило, указывают два симптома: неспадающая высокая температура тела и затрудненное дыхание.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте