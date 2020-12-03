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В стране и мире

Малообеспеченным россиянам задумали выдавать продуктовые сертификаты

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В Госдуме задумались о выдаче продуктовых сертификатов для малообеспеченных россиян. Такой законопроект собираются внести на обсуждение группа депутатов фракции ЛДПР, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов, сообщает Ura.ru. Их хотят выдавать гражданам, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума.

Сейчас в стране уже работает программа поддержки для нуждающихся семей с детьми - «Продовольственная карта»; участники ежемесячно могут покупать продукты на сумму в тысячу рублей, отмечает РИА Новости. Пока семьям разрешено приобретать только продукты питания, относящиеся к корзине первой необходимости: крупы, молоко, масло, овощи и фрукты; табак и алкоголь в этот перечень не входят. В качестве пилотных регионов-участников программы выбраны Санкт-Петербург, а также Ростовская и Владимирская области.

О готовящемся законопроекте стало известно еще в конце сентября. До этого директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков предложил ввести продуктовые карточки в стране. Продуктовые талоны позволят людям планировать свои расходы, они будут знать, какие базовые продукты смогут получить от государства, сказал он. Кобяков отметил, что подобные меры уже введены в ряде стран, например в США.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

ПОЗОР

Гость||

To, что в Poccии низкий налог 13% — миф. Помимо НДФЛ вычитаются:

22% — ПФР,

5,1% — ФОМС,

2,9% — ФСС.

Также мы платим 20% НДС за все покупки.

Итого с дохода ₽50тыс гocударство забирает ₽25,64 тыс.

Плюс акцизы, налоги на транспорт, недвижимость, землю итд.

Всего это >60%.

Гость||

В начале 20 века в Тибете взималось около 2000 видов государственных налогов, включая налог на свадьбу, на рождение детей, на право петь, танцевать, звонить в колокольчик и бить в барабаны.

В 1926 году Тибет начал создавать армию, срочно требовались деньги, а все обычные налоги уже были - тогда XIII Далай-Лама ввёл налог на уши.

Гость||

Яркая победа,встаем с колен,скоро прорыв!

Гость||

Гость писал(a):

Всего это >60%.
Хватит так нагло врать.

Например я - ФОМС и ФСС не плачу.

Опять же - не все являются плательщиками НДС. Так, что НДС выплачивается не за все покупки.

Гость||

Подкрепиться надо перед прорывом,в дороге кормить не обещали.

Гость||

А что обещали брусиловский прорыв ..?

Гость||

Гость писал(a):

Подкрепиться надо перед прорывом,в дороге
В США давно уже подкрепляются.

Гость||

Гость писал(a):

Яркая победа,встаем с колен,скоро п
США давно уже так встают. Там карточки для бедняков.

Гость||

А у глупомордых карта Забота есть.

Имя: Гость
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