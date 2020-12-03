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В стране и мире

Доктора Комаровского возмутили глупые народные советы против COVID-19

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский возмутился некоторыми народными советами по борьбе с коронавирусом. В интервью Politeka Online, опубликованном на YouTube, он отметил, что перечисленные рекомендации — от людей с «пещерным уровнем» знаний о медицине.

«Сегодня буквально я получил два письма о том, что надо смазывать нос ватными палочками, смоченными в хозяйственном мыле. И это очень помогает. А тема дышать над спиртом, над самогонкой — это вообще маст-хэв, без этого вообще никак», — отметил доктор. Так он ответил на вопрос о самых глупых рекомендациях, которые встречал.

По словам Комаровского, помимо подобных бессмысленных советов от COVID-19, граждане зачастую скупают в аптеках лекарства, которые им не только не помогут, но и потенциально навредят. Он также заметил, что люди критично оценивают врачей, которые не выписывают им антибиотики.

«Значительная часть населения находится на таком очень пещерном уровне в плане медицинского образования», — констатировал специалист. Комаровский заключил, что на частном уровне есть проекты, цель которых — исправить эту ситуацию и улучшить знания граждан, но это не является государственной политикой.

Ранее Евгений Комаровский ответил на вопрос зрителя, перечислив все известные ему популярные мифы о коронавирусе. Врач вспомнил, как при возникновении пандемии люди боялись заказывать посылки с AliExpress и есть бананы, а чуть позже появились утверждения о том, что вирус распространили инопланетяне.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Значительная часть населения находится на таком очень пещерном уровне в плане медицинского образования», — констатировал специалист.
Точно. С идейными вождями Поповыми и Рошалями.

Гость||

Так а в чем новость то, что Комаровский умный, а остальные дурачье?

Гость||

Мож спросить у Комаровского, является ли способ (когда существо натягивает сразу две лицевые маски, промеж них вставляет женскую гигиеническую прокладку, предварительно обработанную антисептиком) действительно ли действенным средством защиты от заражения ковидом?...

Имя: Гость
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