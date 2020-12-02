В шоу 2019 года дизайнер по имени Ковид сшил маску и «предсказал» пандемию

02.12.2020 | 14:46

Участник американского шоу «Проект Подиум» предсказал пандемию коронавируса с помощью наряда за год до ее начала. Об этом сообщает Daily Star.

В очередном выпуске, датированном апрелем 2019 года, модельерам необходимо было создать наряд, который полностью демонстрирует тело манекенщицы. Дизайнер Ковид Капур (Kovid Kapoor) сшил для модели красный костюм в клетку и защитную маску с таким же принтом.

Зрители проекта обратили внимание на имя модельера и маску, которая сейчас является символом пандемии коронавируса. По их мнению, создатели шоу предсказали возникновение инфекции COVID-19 еще до ее появления в 2020 году. Своими наблюдениями пользователи поделились в социальных сетях.

«В "Проекте подиум" участвовал дизайнер с именем Ковид, который надел на модель маску», «К "Симпсонам" добавилось еще одно шоу, предсказывающее будущее», «О боже, они предсказали будущее», — писали юзеры.

В тоже время сам Ковид Капур в разговоре с журналистами заявил, что не пытался предсказать возникновение пандемии коронавируса, однако считает утверждения зрителей забавными. «Очень интересно наблюдать за игрой судьбы», — заключил бывший участник передачи.

Ранее эксперты предсказали массовое ожирение из-за сокращения физической активности во время пандемии коронавируса. По словам диетолога Дженнифер Оберта, из-за отсутствия движения человек сжигает в день примерно на 400 калорий меньше, чем при обычном образе жизни.