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В стране и мире

Путин объявил о масштабной вакцинации от коронавируса в России

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Президент Владимир Путин поручил на следующей неделе начать в России масштабную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС в среду, 2 декабря.

Первыми вакцинацию должны пройти врачи и учителя, заявил глава государства во время совещания в режиме видеоконференции.

По словам Путина, в ближайшие дни объем произведенной в стране вакцины достигнет двух миллионов доз, что позволяет начать «если не массовую, то масштабную вакцинацию» от COVID–19. Речь идет о препарате «Спутник V», который разработали в центре имени Гамалеи. Первая в мире антикоронавирусная вакцина была зарегистрирована в августе.

Обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой, Путин заверил, что понимает осторожность правительства в этом вопросе. «Мы должны соблюдать эту осторожность, все верно, но я знаю, что в целом и промышленность, и [медицинская] сеть к этому готовы. Давайте сделаем этот первый шаг», - сказал он.

Ранее в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в первую очередь вакцинацию пройдут россияне, и производство вакцины на территории РФ будет обеспечивать потребности ее жителей.

В середине октября Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса - «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В настоящий момент специалисты центра разрабатывают еще три вакцины.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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