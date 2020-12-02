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В стране и мире

МВД предложило допускать россиян к экзаменам на права с 16 лет

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МВД предложило допускать россиян к сдаче экзаменов на водительские права с 16 лет. Это прописано в проекте нового административного регламента по проведению экзамена. Проект документа размещен на портале проектов нормативных актов.

В настоящее время экзамен на водительское удостоверение можно сдать в 17 лет, а начать водить машину - с 18-ти. Согласно проекту, будущий кандидат в водители в возрасте от 16 до 18 лет должен предоставить письменное согласие одного из своих законных представителей на сдачу им экзамена и выдачу водительского удостоверения.

Ранее МВД России прописало шесть оснований для недопуска кандидатов в водители к экзамену на права. Из документа следует, что кандидата не будут допускать до экзамена, если он не соответствует требованиям, был ранее лишен прав, документы составлены неправильно или в них содержится недостоверная информация, если документы кандидата в водители имеют признаки подделки или были похищены. Кроме того, до экзамена не допустят из-за неоплаченной государственной пошлины и отсутствия у автошколы лицензии на осуществление образовательной деятельности.

23 ноября глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что измененный формат экзамена включает испытания с сокращенной площадкой, а у сдающих будут проверять прежде всего навыки вождения в реальной обстановке. Их допустят к участию в дорожном движении в том числе по автострадам, парковкам и перекресткам только после этого. По словам Черникова, несмотря на сокращение «площадки», сотрудники ведомства смогут оценить подготовку водителя благодаря расширенной линейке упражнений. При этом какие-то части площадки будут выполняться на дорогах с малоинтенсивным движением. Также будет расширена теоретическая часть теста - в нее добавят вопросы по психологии и медицине. Еще одно изменение предусматривает получение права на управление общественным транспортом не с 18, а с 20 лет.

МВД также подготовило приказ с изменениями в теоретическую часть экзамена на водительские права. С 2021 года ее проведение будут записывать на видеокамеры, чтобы следить за действиями экзаменуемых. Кроме того, министерство отказалось увеличить количество вопросов в теоретическом экзамене на права - их останется 20, а билеты будут формироваться случайным образом.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

изменение предусматривает получение права на управление общественным транспортом не с 18, а с 20 лет.
А какой смысл сдавать в 16?

Гость||

Гость писал(a):

А какой смысл сдавать в 16?
А ты как думаешь?

Имя: Гость
Комментарий:

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