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В стране и мире

Кремль высказался об идее сделать 31 декабря выходным днем

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В Кремле оставили на усмотрение региональных властей решение объявлять или не объявлять 31 декабря выходным. Так о соответствующей идее высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 2 декабря.

«Это решение региональных властей. Официально это рабочий день», - сказал Песков, комментируя решение властей Белгородской области сделать 31 декабря выходным для госслужащих.

Ранее в среду врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков подписал распоряжение, согласно которому в последний день декабря будут отдыхать сотрудники органов исполнительной власти, областных государственных учреждений и предприятий. Рабочий день переносится на 26 декабря.

Накануне с призывом объявить 31 декабря выходным к российским губернаторам обратились в Общественной палате.

Между тем 26 ноября Госдума отклонила законопроект о введении постоянного выходного 31 декабря. Инициативу внесли в парламент еще в ноябре 2019 года.

Однако в октябре правительство утвердило выходным днем в России 31 декабря 2021 года, которое выпадает на пятницу.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Вонючие новогодние каникулы сократили бы на один день и все дела.

Гость||

Когда это в Кремле умные мысли приходили в головы...

Гость||

на нг больше 5 дней нет смысла отдыхать

Гость||

Пей и гуляй рванина

Гость||

Гость писал(a):

на нг больше 5 дней нет смысла отдыхать
есть ли смысл вообще в стране ?

Гость||

Гость писал(a):

Вонючие новогодние каникулы сократили бы на один день и все дела.
Неужели каждый НГ жрешь всякую дрянь и пьешь до вонючей усрачки?

Гость||

Гость писал(a):

Когда это в Кремле умные мысли приходили в головы..
Да вот пример как раз. Во благо народа - встретиться с коллективом, проводить Старый Год. Хотя если тебя коллектив не уважает, тебе это ни к чему.

Гость||

Гость писал(a):

встретиться с коллективом, проводить Старый Год
Коллективные пьянки для тех, у кого нет других радостей в жизни.

Гость||

Гость писал(a):

Коллективные пьянки для тех, у кого нет других радостей в жизни.
Ну, они же все равно напьются, причем тут коллектив-не коллектив. Не в этом смысл.

Гость||

Коллектив понятие субъективное. За глаза могут и грязью облить,стукануть и что угодно... С наступающим вас новым годом, коровы!

Имя: Гость
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