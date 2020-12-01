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В стране и мире

В России заметили изменение ситуации с коронавирусом

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В России наметился тренд на стабилизацию ситуации с коронавирусом. Об этом заявила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева, передает РИА Новости.

В некоторых субъектах тенденция выглядит уверенной, заметила Плоскирева.

Эпидемиолог уточнила, что изучены пока не все особенности эпидемиологического процесса, потому что COVID-19 - новая инфекция, и прогнозировать заболеваемость или ее снижение сложно.

Плоскирева уточнила, что россиянам надо соблюдать профилактические меры, чтобы победить коронавирус.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов заявил, что эпидемия COVID-19 в России завершится, когда процент россиян с антителами достигнет 70-75 процентов, а доля заболевших не будет превышать 0,5 процента населения. По его мнению, это произойдет в 2021 году. При этом COVID-19 не исчезнет - скорее всего, он превратится в сезонное заболевание.

За последние сутки в России выявили 26 402 новых случая коронавируса. С начала пандемии в стране зарегистрировано 2 322 056 случаев COVID-19 в 85 регионах, 40 464 летальных исхода, 1 803 467 выздоровлений.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В России наметился тренд на стабилизацию ситуации с коронавирусом.
Слабые откинулись. Земля им пухом. Ждем третей волны в феврале-марте?

Гость||

Какая стабильность под 800 тысяч в месяц ( и это только оф.выявлено,),прибавьте ложнотрицательные тесты,по статистике около40 процентов.

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