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В стране и мире

В России внесли изменения в права и другие документы для водителей

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В России внесли изменения в документы для автомобилистов: водительские права, паспорт транспортного средства (ПТС), а также свидетельство о его регистрации (СТС). Соответствующий приказ Министерства внутренних дел вступает в силу 1 декабря.

В водительских правах меняется название документа, которое размещено в верхней части его лицевой стороны. Теперь его пишут в три строки на трех языках: русском, французском и английском. В ГИБДД пояснили, что данное изменение носит технический характер, так как реально права нового образца уже выдают, сообщает Autonews.

В ПТС добавится информация о количестве мест для сидения за исключением водительского, а также о допустимой максимальной массе и проводившихся ранее проверках ГИБДД.

Также в ПТС будут указывать год первой регистрации транспортных средств, если установить год выпуска невозможно. В том случае, если владельцем машины является не ее собственник (если собственником является, например, юридическое лицо), последнего также внесут в ПТС.

В СТС появятся сведения о мощности двигателя в лошадиных силах и таможенных ограничениях. Кроме того, для транспортных средств, поставленных на учет на ограниченный срок, добавят дату его окончания.

В приказе указано, что имеющиеся на данный момент бланки ПТС и СТС старого образца должны использоваться до тех пор, пока они не закончатся, но только до 1 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что МВД России перечислило основания для аннулирования водительских прав. Среди них - истечение срока действия удостоверения, износ документа и другие.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Да сколько ж можно?!!!!

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