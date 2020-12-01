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В стране и мире

Умереть в России станет дешевле

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На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, который позволит сделать дешевле оказание ритуальных услуг для населения. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил автор документа, член комитета нижней палаты российского парламента по транспорту и строительству Антон Жарков.

По его мнению, после введения требований для участников рынка и повышения контроля над их исполнением, в отрасли вырастет конкуренция. Это обстоятельство позволит снизить цены на все необходимые после смерти человека процедуры .

Жарков подчеркнул, что одним из следствием принятия законопроекта станет запрет на продажу должностными лицами сведений о смерти человека. В связи с этим похоронные агенты не смогут навязывать близким умершего свои услуги.

На рынке смогут остаться только организации и агенты, которые заключили соглашение с органами местного самоуправления. Заказы на организацию похорон можно будет сделать только через государственные диспетчерские центры. Также на регионы возложат обязанность по содержанию кладбищ.

В настоящее время на федеральном уровне похоронную сферу в России регулирует закон 1996 года, но он касается только государственных похоронных услуг.

Как указал депутат, правовой вакуум привел к тому, что близкие к властям бизнесмены получают в управление земельные участки на кладбище, а на большинстве кладбищ «орудуют этнические группы», которые навязывают близким покойного свои услуги. Похоронный бизнес организует поборы без каких-либо оснований, что обходится в десятки и сотни тысяч рублей.

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Источник — lenta.ru
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