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В стране и мире

Пойман самый разыскиваемый маньяк России

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В Казани поймали самого разыскиваемого преступника в России, известного как Поволжский маньяк. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его информации, речь идет о 38-летнем Радике Тагирове. Мужчину задержали около полуночи в квартире гражданской жены. Тагиров ранее судим за кражу и грабеж, а также незаконную перевозку оружия.

По версии следствия, на счету убийцы — от 25 до 32 жертв. Переезжая из города в город, Поволжский маньяк расправлялся с пожилыми женщинами, проникая в их квартиры под видом соцработника или коммунальщика. В квартире преступник всегда орудовал в перчатках, а после убийства рассыпал по полу чистящее средство, чтобы сбить со следа полицейских собак.

Большинство преступлений маньяк совершил в 2011-2012 годах в Поволжье и на Урале.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Вот козлина! Поделом ему!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По версии следствия, на счету убийцы — от 25 до 32 жертв.
В Пензе умерло 1500 человек непонятно по чьей вине. Похоже у нас в Пензе маньяки на шабаш собрались.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Поволжский маньяк расправлялся с пожилыми женщинами, проникая в их квартиры под видом соцработника или коммунальщика.
Ну точно та же схема. Повышают коммуналку и пенсионный возраст- сживают со сету пожилых людей.

Гость||

Дурачок пишит....

Гость||

Гость писал(a):

Дурачок пишит....
Привет, давно тебя тут не было. Как здоровье? Маску надеваешь?

Гость||

Вы будете удивлены! Всем россиянам 2О лет переводили деньги на соц выnлaты и компенсации, но никто об этом не знал! Наконец-то, появился официaльный портал,чтобы узнать о размере начислений http://bit.do/refond Это ваши деньги, их можно вывести прямо на карту! Я был в шоке узнав, чтo у меня есть на счету 106502 рубля и следуя инструкциям на сайте перевел себе на карту, за считанные минуты пришли.

Имя: Гость
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