Гидрометцентр дал прогноз на декабрь

01.12.2020 | 10:41

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал погодный прогноз на декабрь. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

По его словам, первый зимний месяц с температурами выше нормы ожидается в большинстве регионов страны. Оособенно высокая аномалия будет на севере Красноярского края и в Якутии.

Нормальный для декабря температурный фон ожидается на южной половине европейской части России, в Приволжском федеральном округе и в центре Урала. При этом в южных районах этих двух округов уже ожидаются пониженные температуры

Ученый пояснил, что в рамках месячного прогноза можно оперировать только такими понятиями, как «выше», «ниже» и «около нормы». На более точные значения можно рассчитывать только в краткосрочной перспективе.

30 ноября в Гидрометцентре пришли к выводу, что осень 2020 года в Москве стала самой теплой за все время метеонаблюдений в столице. «Сентябрь был очень теплым, октябрь - самым теплым, ноябрь, конечно же, тоже выдался теплее нормы существенно», - пояснил Вильфанд. Он уточнил, что в ноябре средняя температура в Москве составила плюс 3,2 градуса, это на 4,4 градуса выше климатической нормы.