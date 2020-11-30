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В стране и мире

В России задумали наказывать за фотографии Гитлера

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Депутаты внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий ответственность за «публичную демонстрацию» изображений нацистских преступников времен Второй мировой войны. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ».

Согласно инициативе, демонстрация изображений нацистов, признанных военными преступниками по решению Нюрнбергского и других трибуналов, будет приравнена к пропаганде нацистской символики. Исключение составят случаи, когда с помощью таких кадров формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.

Соответствующее изменение предлагается внести в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне» и «О противодействии экстремистской деятельности». Нарушителям будет грозить штраф: для физических лиц он составит не более двух тысяч рублей, для юридических лиц - до 50 тысяч рублей.

В пояснительной записке парламентарии во главе с председателями комитетов по культуре и по безопасности Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым указали, что в последнее время «произошли резонансные случаи публичного демонстрирования изображений нацистских преступников», а «в магазинах и на различных сайтах в сети интернет реализуется разнообразная сувенирная продукция» с такими изображениями. По их мнению закон будет препятствовать «героизации военных преступников» на территории России.

«Эта норма вводится для того, чтобы не было соблазнов печатать марки и ходить в майках с портретом [Адольфа] Гитлера, если кому-то кажется это "по приколу"», - пояснила изданию Ямпольская.

Ранее в России обратили внимание на несколько случаев, когда россияне разместили фото Гитлера и других нацистов на сайте «Бессмертный полк онлайн». В отношении названных россиян возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 354 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Они раскаялись и назвали мотивом своих действий неудачное желание пошутить.

В ноябре 2019-го в России разрешили демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма. Изменения были внесены в упомянутые выше законы.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий ответственность за «публичную демонстрацию» изображений нацистских преступников времен Второй мировой войны. О
чтобы они не напоминали, что в будущем ждет тих депутатов.

Гость||

Самый актуальный вопрос, конечно. Как побольше людей посадить в тюрьму. Это некий компромисс. Идею безумной депутатши Ямпольской сажать за публикацию изображения Гитлера, слава Богу, отвергли.

Интересно, как они объяснят "отрицание приговора Нюрнбергского трибунала". Я ни разу не читал, что его не было и он не осуждал нацистов.

Гость||

наколотый тамада и конкурсы интересные

Гость||

Это как с законом о гей-пропаганде среди детей. Когда он принимался, то в публичном пространстве это выглядело как запрет на специальные мероприятия для несовершеннолетних, призванные создать позитивное впечатление о гей-культуре. На практике же закон привел к запрету публичности любых проявлений этой культуры – вплоть до претензий к американскому посольству, которое вывесило радужный флаг. Более того, появился слой общественников, который бдительно следит за тем, чтобы ни один ребенок даже теоретически не оказался подвержен зловредному влиянию. И при первом же подозрении звонят в полицию, понимая, что если «сигнал» не подтвердится, то им ничего за это не будет.

Здесь тоже вполне предсказуемо появление таких общественников. И даже если проверка покажет, что никакого криминала нет, нервные клетки не восстанавливаются. Таким образом ученые фактически принуждаются к самоцензуре, к тому, чтобы заниматься менее острыми и рискованными темами.

Гость||

Почему? Против нас пошел? До ВОВ, уже при Второй Мировой, он был другом СССР. Очень почетным другом! И им бы остался, если бы не напал на нас. И свастика была бы обычным знаком жизни и солнца

Гость||

Россия исключает переговоры по Будапештскому меморандуму — ПесковПресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти РФ готова вести переговоры с Украиной только в рамках минских соглашений.

Будапештский меморандум предусматривал, что Украина, отказываясь от третьего по мощности ядерного арсенала, получает гарантии от ведущих военных держав мира по незыблемости своей безопасности и существующих границ.

Гарантом выступали РФ, США, Великобритания Россия же отжала Крым и ведет войну на Донбассе.

ЭТО АНАЛОГИЧНО когда Германия и СССР подписали акт о ненападении и напала на СССР в 1941 году

А теперь вопрос.

Чем отличается нынешняя Россия от нацистской Германии прошлого века?

Гость||

Гость писал(a):

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий ответственность за «публичную демонстрацию» изображений нацистских преступников времен Второй мировой войны.
Т.е. они собрались запретить абсолютно все фильмы о В.О.В. Вот откуда такие идиоты плодятся?

Гость||

Населению России еще не до конца пришло понимание того что где то с 2007 года ( мюнхенская речь Путина) они живут в стране победившего нацизма ( фашизма)

Гость||

Во все виновата экзаменационная комиссия в художке, куда Адольф хотел поступить, но не прошел. Был бы художником, и не стал бы заниматься политикой!

Гость||

Т.е. они собрались запретить абсолютно все фильмы о В.О.В. Вот откуда такие идиоты плодятся?)

Тише,не мешай им работать...

Гость||

А как объяснить то, что большинство нацистских преступников благополучно свалила за бугор или вошла в состав нового правительства или руководящих органов ФРГ?

Гость||

" Фашисты будущего будут называть себя антифашистами" Уинстон Черилль ( а кто у нас самые главные "антифашисты" современности - во то то и оно... А марши со свастикой это только картинка.

и гитлерюгенд у на по другому называют

Гость||

Когда ура-патриоты в России кричат фашизм не пройдет, такое ощущение, что они требуют для него расширить ворота.

Гость||

Путин отчитал чиновников за отсутствие у них шапок.

Гость||

А кто сейчас составляет основную часть Германии? Я так понимаю, выходцы из Лебенсборн?

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Имя: Гость
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