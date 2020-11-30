В России выявили 26,3 тысячи новых случаев коронавируса

30.11.2020 | 11:44

В России за последние сутки выявили 26 338 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (6511), Санкт-Петербурге (3691) и Московской области (1064). Меньше всего - в Еврейской автономной области (29) и Ненецком автономном округе (5).

За данный период также зарегистрировано 17 247 выздоровлений и 368 летальных исходов.

С начала пандемии в России выявлено 2 295 654 случая заражений в 85 регионах, 39 895 смертей и 1 778 704 выздоровления.