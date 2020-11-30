Сетевое издание|18+|Понедельник|30 ноя 2020|16:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

В России раскрыли принцип изменения теоретической части экзамена на права

Печать

В России изменят билеты к экзамену на водительские права. В них будет учитываться статистика аварийности и причины ДТП. Такой принцип раскрыл заместитель начальника ГУОБДД МВД Николай Шеюхин, передает РИА Новости.

По его словам, при ДТП оформляется пакет документов, которые затем попадают в аналитическую систему. С ее помощью можно отслеживать, где растет аварийность и почему происходят ДТП. «Исходя из этого, конечно, мы предполагаем переработку экзаменационных билетов, но с учетом анализа аварийности и конкретных фактов дорожно-транспортных происшествий», - пояснил Шеюхин.

Ранее ведомство отказалось от идеи увеличить количество вопросов в теоретическом экзамене на права, их останется 20. Если кандидат в водители допустит две ошибки в разных тематических блоках, ему будет дано еще 10 минут, чтобы ответить еще на 10 вопросов из двух дополнительных тематических блоков из тех же групп, на ответы из которых были даны неверные ответы.

В конце ноября министерство подготовило приказ с изменениями в сдаче теоретической части экзамена на водительские права. Так, с 2021 года проведение теоретической части станут записывать на видеокамеры. Кроме того, ГИБДД рассматривает возможность использовать беспилотные автомобили с сенсорными педалями на экзамене для получения водительского удостоверения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте