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В стране и мире

В проблемах пенсионной реформы обвинили россиян и их доходы

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Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский объяснил причину, по которой работа над законопроектом о гарантированном пенсионном плане (ГПП) затянулась, пишет «Парламентская газета».

По его мнению, задержка связана со слишком долгим выбором модели, а в этом, в свою очередь, можно обвинить самих россиян. Сенатор заметил, что серьезной проблемой остается недоверие граждан к инициативам властей в области пенсий, отсутствие у них мотивации, а также их низкие доходы.

Тем не менее Рязанский уверен, что систему ГПП обязательно следует создать, так как это даст государству дешевые ресурсы для вложения в экономику, а сами граждане смогут попробовать обеспечить себе увеличенную пенсию. Политик назвал ГПП инвестициями в самих себя и хорошим подспорьем для роста сбережений.

Предшественником ГПП был проект индивидуального пенсионного капитала. После его критики Центробанк в январе 2020 года анонсировал новую инициативу. Предполагалось, что уже в феврале завершится ее общественное обсуждение, после чего документ внесут в Госдуму. Однако до сих пор ГПП не дошел до парламента.

Проект разрешает гражданам начинать копить деньги в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) в любое время и в любом количестве. Государство обещает сохранность средств и освобождает до 6 процентов отчислений зарплаты, идущей на пенсионный счет, от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Также работодатель получит льготы по налогу на прибыль.

Предполагается, что выплаты гражданин сможет получить либо при наступлении пенсионных оснований (60 лет у мужчин и 55 лет у женщин), либо после 30 лет с момента первого взноса. Если вкладчик захочет забрать все средства сразу, то из них вычтут 13 процентов НДФЛ, однако помесячные выплаты от налога освобождаются.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

А господин Рязанский сам- то доверяет государству?

Гость||

А господин Рязанский сам- то доверяет государству

скорее всего. тому, где держит "мелочь" в еврейках и долларах. но особенно, где прикуплена недвижимость и лакомые бизнесы

Гость||

Россияне виноваты в том, что у них "низкие доходы". Ну маразм крепчает. А что не Трамп? Как чуть что- сразу "россияне".Вас бы, дармоедов, разогнать, тогда и нас хватило бы доходов. Фу, как я зла на российских чиновников! И где таких уродов клонируют только!?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сенатор заметил, что серьезной проблемой остается недоверие граждан к инициативам властей в области пенсий, отсутствие у них мотивации, а также их низкие доходы.
А с чего вам доверять? вы Там жиреете и жиреете. Яхты, дворцы, миллиарды...

Гость||

Гость писал(a):

Россияне виноваты в том, что у них "низкие доходы". Ну маразм крепчает. А что не Трамп? Как чуть что- сразу "россияне".Вас бы, дармоедов, разогнать, тогда и нас хватило бы доходов. Фу, как я зла на российских чиновников! И где таких уродов клонируют только!?
Разогнать без "бы"!

Гость||

Ксения Шойгу (дочка министра обороны) — очень талантливая предпринимательница.

Стоит ей заняться каким-нибудь делом — и в него тут же рекой текут деньги, в том числе и бюджетные.

В августе прошлого года Ксения стала совладелицей убыточной компании «Информационные технологии», и — о чудо — дела у фирмы пошли в гору. В том же году компания получила прибыль, а летом этого года компания участвовала в тендере от государства, цель которого — «продвижение и популяризация туристских поездок по территории Российской Федерации».

На тендер было подано четыре заявки, но победила, как вы уже догадались, дочка Шойгу.

Гость||

опять о "Поле Чудес" в стране Дураков.

Гость||

Вот это правильно, вот где недостающие для бюджета денежки. Ишь, пенсионеры, разгулялись, а нам надо с врагами биться, ракеты, да танки новые клепать. Раскулачить пора пенсов !

Гость||

Это не казна оскудела, а совесть у тех, кто этой казной распоряжается и руки свои липкие и грязные туда засунул….

Гость||

Гость писал(a):

Гость|30.11.2020 12:02|

Россияне виноваты в том, что у них "низкие доходы". Ну маразм крепчает. А что не Трамп? Как чуть что- сразу "россияне".Вас бы, дармоедов, разогнать, тогда и нас хватило бы доходов. Фу, как я зла на российских чиновников! И где таких уродов клонируют только!?

Партию в которой клонирован Рязанский все знают.

Гость||

Баба Рязанская , пожалуй меньше его говорит, ест, но работает за троих ..

Гость||

Ну да, сами россияне и виноваты, не хотят себе з/п хорошую, достойную начислять , ну никак не хотят жить хорошо в отличии от некоторых.

Гость||

Можно было бы ещё прекратить геополитические авантюры, а также перестать всем подряд прощать долги, не выделять деньги кубинцам и лукашенковскому ОМОНу, подсократить чиновничий аппарат, не раздувать количество силовиков и не воровать.

Но это не наш путь. Сами знаете, что Россия — особая цивилизация и вот это вот всё...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По его мнению, задержка связана со слишком долгим выбором модели, а в этом, в свою очередь, можно обвинить самих россиян. Сенатор заметил, что серьезной проблемой остается недоверие граждан к инициативам властей в области пенсий, отсутствие у них мотивации, а также их низкие доходы.
Самая главная ошибка народа ,что они позволили придти к власти вот таким паразитам ,у которых привилегий и возможностей припасть к гос.кормушке в тысячу раз больше ,чем советской парт.номенклатуре!Раньше ну что там Волга ,ну личная одноэтажная дача с небольшим участком,а теперь машины люкс класса ,да премиум сегмента ,да на всю семью,да целый автопарк,да куча квартир и коттеджей,да что там коттеджей-дворцов с огромными участками и недвижимость за кордоном,а народ у них ещё и виноват,а у самих персональные пенсии.А потом вот такие упыри удивляются ,а почему их народ ненавидит,почему в начале 20 века уничтожал и выгонял из страны.У них от жадности и непомерного ЧСВ (ЧУВСТВО СОБСТВЕННОГО ВЕЛИЧИЯ) полностью атрофируются мозги и чувство самосохранения.

Гость||

Господь всех на место поставит, всех до единого ибо он не за горами, а за плечами у каждого.

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Имя: Гость
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