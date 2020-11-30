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В стране и мире

Россияне захотели денег

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В пятерку самых желанных для россиян подарков на Новый год входят деньги (их выбрали 36 процентов опрошенных), электроника (21 процент опрошенных), путешествия (19 процентов опрошенных), косметика и парфюмерия, товары по уходу за собой (по 18 процентов опрошенных). Об этом свидетельствуют результаты исследования социальной сети «Одноклассники» и центра ResearchMe, которые поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Треть респондентов начинают покупать подарки на Новый год за 1-2 недели до праздника, 29 процентов опрошенных - за месяц, 17 процентов - за несколько дней. Причем женщины чаще мужчин начинают покупать подарки заблаговременно.

Больше половины опрошенных (56 процентов) не откладывают деньги на новогодние подарки заранее, 19 процентов респондентов начинают откладывать средства с сентября-октября, еще 15 процентов опрошенных откладывают деньги постепенно в течение года.

Каждый пятый пользователь рунета планирует суммарно потратить на все новогодние подарки от 3 до 5 тысяч рублей, 18 процентов опрошенных хотят потратить не более 3 тысяч рублей, 13 процентов опрошенных - от 5 до 7 тысяч рублей, 11 процентов ответили, что планируют суммарно потратить более 9 тысяч рублей, 9 процентов - 7-9 тысяч рублей.

Участники опроса также рассказали, что друзей и знакомых, которых не могут увидеть лично, поздравляют с Новым годом в социальных сетях (73 процента опрошенных). 63 процента респондентов используют для этого звонки по телефону, на третьем месте отправка сообщение по СМС или в мессенджерах (51 процент опрошенных).

Пользователи социальных сетей используют для поздравление открытки с приятными словами (61 процента опрошенных) и виртуальные подарки (44 процента респондентов). Больше половины участников опроса (56 процентов) просто отправляют поздравительные сообщения.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Убыток «Газпрома» за период с января по сентябрь 2020 года составил 202,207 миллиарда рублей против прибыли в 1,1 триллиона рублей годом ранее. Как вам подарочек на Новый год?

Гость||

Тигра в постели, ягуара в гараже и козла, который за это заплатит

Гость||

А что он этот газпром для обычного народа? Миллеру зарплату пусть порежут.

Имя: Гость
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