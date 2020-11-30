Сетевое издание|18+|Понедельник|30 ноя 2020|13:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Россиян предупредили об осложнениях коронавируса на сердце

Печать

Коронавирус вызывает множество осложнений, в том числе на сердце. Так, инфекция влияет на свертываемость крови, что приводит к формированию тромбов в сосудах сердечной мышцы и развитию инфаркта миокарда. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» предупредил заведующий первым кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов.

По его словам, COVID-19 повреждает миокард: миокардит часто встречается у больных, перенесших коронавирусную инфекцию. Вирусные пневмонии также связаны с микротромбозами. «В острой фазе COVID-19 очень часто развивается инфаркт миокарда второго типа, не связанный с бляшкой. Мы знаем, что возникает гиперкоагуляция, повышается свертываемость крови. Часть сосудов тромбируется, развивается инфаркт миокарда даже на неизмененных сосудах», - пояснил кардиолог.

Иванов добавил, что даже через несколько месяцев после инфицирования у пациентов наблюдались слабость и тахикардия. Он посоветовал лечащимся на дому от коронавируса при боли в груди, которая не купируется нитроглицерином, а также при перебоях в работе сердца незамедлительно вызывать скорую помощь.

В сентябре доктор медицинский наук, профессор Павел Воробьев рассказал, что среди негативных последствий для организма после перенесенного COVID-19 выделяется так называемый постковидный синдром. Основные симптомы патологического состояния: скачки давления, ощущение нарушения ритма, чувство замирания сердца, головная боль, слабость, одышка, чувство нехватки воздуха, зевота, плаксивость, депрессия, необычные сны, потеря аппетита, сбои в работе кишечника.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте