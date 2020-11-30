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В стране и мире

Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса в России продлили на год

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Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился из-за эпидемии коронавируса продлить мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса до конца 2021 года, сообщается на сайте правительства.

По его словам, сектор оказался самым пострадавшим из-за введенных ограничений. На совещании с вице-премьерами Мишустин заметил, что задачей правительства остается поддержка граждан.

Ранее о возможности продления моратория заявил президент России Владимир Путин. Глава государства указал, что такая мера позволит снизить административную и налоговую нагрузку на десятки тысяч компаний, где работают миллионы жителей страны.

Постановление правительства о моратории на плановые проверки вступило в силу весной этого года. Тогда сроком его окончания названо было 31 декабря 2020 года. Изменить планы заставила вторая волна коронавируса, в ходе которой много раз был побит рекорд по суточному количеству россиян, у которых диагностирован COVID-19.

За минувшие сутки в стране выявлено 26 338 новых случаев заражения в 84 регионах. Умерли 368 человек, выздоровели 21 987 пациентов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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