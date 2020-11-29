29.11.2020 | 12:17

В России выявили более 26 тысяч новых случаев коронавируса за сутки - 26 683 в 85 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией в воскресенье, 29 ноября.

Наибольший прирост числа инфицированных наблюдается в Москве (6798), Санкт-Петербурге (3701), Московской области (1069), Нижегородской области (471), Республике Карелия (414), Свердловской (381) и Архангельской (374) областях. Меньше всего - в Чукотском (3) и Ненецком (3) автономных округах.

Зафиксировано 459 летальных исходов. За 24 часа в России полностью выздоровели 21 987 человек.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 2 269 316 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период распространения инфекции в России выявлено 39 527 летальных исходов, выздоровели 1 761 457 человек.

Ранее вирусолог, профессор Виктор Зуев заявил, что ужесточение штрафов за несоблюдение масочного режима может стать даже более эффективным в борьбе с распространением коронавируса способом, чем блокировка городов. По его словам, ношение масок - самый действенный способ защиты от вируса и если население не осознает их важность, надо вводить строгие меры.