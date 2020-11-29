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В стране и мире

Российских пенсионеров предупредили о предстоящей проверке доходов

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Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец предупредила пенсионеров о предстоящей в 2021 году проверке доходов. Об этом пишет агентство «Прайм».

Эксперт рассказала, что Счетная палата по итогам проверки выявила нарушения как в сторону незаконных переплат, так и недоплат пенсий. Поэтому теперь будет проведена проверка на предмет правильности выплат пенсий.

В первую очередь будет проверяться наличие дополнительных доходов с целью исключить получение различных надбавок и доплат к пенсии. Их проведут Федеральная налоговая служба, ПФР или органы соцзащиты. Во-вторых, будет проверяться место жительства пенсионеров, получающих пенсии в северных регионах или по доверенности через другое лицо, им нужно будет самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд для подтверждения данных. Кроме того, проверки затронут и пенсионеров, проживающих за рубежом. Они должны один раз в год отмечаться в российском консульстве.

«В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные, но зато после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам», - пояснила Иванова-Швец.

Ранее сообщалось, что российские власти в 2021 году планируют проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам на 6,3 процента, что почти в полтора раза превысит инфляцию. Таким образом в среднем пенсия увеличится на одну тысячу рублей. Кроме того, будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий. Их повысят с 1 февраля следующего года - размер индексации будет определяться исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год. К настоящему моменту он составляет 3,8 процента.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Если на карточку кто-то прислал деньги (дети помогают), пенсию уменьшат или обвинят в спонсировании...? Уже ничему не удивлюсь. Обозвать бы нехорошим словом, т.к. хороших нет за такие инициативы.

Гость||

Суки! И так копейки платят. Жена работала всю жизнь в детском саду. "Заработала" такую пенсию, что ей сейчас еще и доплачивают до минимальной. И что теперь, если она яблоки с дачи продаст, то ей эту добавку снимут?

Гость||

Нужна экономия! Откуда деньги, Зин? От пенсионеров, вестимо!

Гость||

что пишет ПФР: Размер фиксированной выплаты пенсионерам, проработавшим не менее 30 лет на селе, с учетом 25-процентной прибавки составит 7 107,81 руб. НА СЕЛЕ, Карл!!!!

Гость||

Даже если есть вклад и по нему копейки прибавляеи Греф, тоже дополнительный доход (со всеми вытекающими)? А ведь народ всю жизнь "грбовые" копит.

Гость||

Борьба с бедностью заключается в борьбе с бедными.

так что все закономерно.

Гость||

Гость писал(a):

что пишет ПФР: Размер фиксированной выплаты пенсионерам, проработавшим не менее 30 лет на селе, с учетом 25-процентной прибавки составит 7 107,81 руб. НА СЕЛЕ, Карл!!!!
То есть 1 (ОДИН) доллар!

Гость||

Пенсии россиян в 2021 году уменьшатся. Прогноз финансового аналитика Инфляция может полностью «съесть» добавку в 6,3% к выплатам российских пенсионеров за 2021 год. Реальные показатели продуктовой инфляции гораздо выше тех, что заявляет ЦБ, объяснил URA.RU финансовый аналитик и экономист Виталий Калугин.

«Я думаю все деньги, которые ПФР выделит на повышение пенсий россиянам, съест инфляция. И даже чуть больше. Реальная продуктовая инфляция вовсе не 4%, которые докладывает Центробанк. По всем опросам ее уровень оценивают минимум в 8,5%, а то и в 10% в год», — говорит Калугин.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги
интересно - как на эту позицию будут выходить? просто любопытно... по каким ключевым подходам? каким категориям?

искажающий фактор в программе начисления? или еще какая нечаянность?

Гость||

Добивают пенсионеров. Созданием психоза. Слишком долго живут.

Гость||

Стыдно как. Очень стыдно. Когда уж со своими доходами разберутся? На всех пенсионеров бы хватило.

Гость||

Миронов предложил разогнать пенсионный фонд. Раз в пятилетку у депутатов появляется здравая инициатива, но при нынешнем уровне коррупции ПФР не тронут.

Гость||

Толково придумано.

Гость||

Решили отжать у пенсионеров их копейки?

Гость||

А если первести наши пенсии на мировую валюту (доллар), кторый нани власти "уронили" на 30%, то ..... вот она прибавочка то. Никак нас пенсионеров не уморят.

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Имя: Гость
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