Послание президента Федеральному собранию перенесли

29.11.2020 | 08:40

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию перенесли, ориентировочно, на начало 2021 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В этом году его [послания], наверное, не будет, до конца года. По крайней мере пока не планировалось. Но традиционно это уже уходит, нет же никакой юридической обязанности президента оглашать послание до конца календарного года. Я бы, скорее, ориентировался на начало следующего, как это было в предыдущие несколько лет», - пояснил Песков.

В предыдущий раз Путин обратился с посланием к Федеральному собранию в январе текущего года. В ходе мероприятия глава государства, в частности, заявил о необходимости провести голосование перед принятием поправок в Конституцию.

Инициатива президента России вызвала обеспокоенность у бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Так, он обратил внимание на предложение Путина отменить приоритет международного права над Конституцией в тех случаях, когда оно не соответствует основному закону государства.