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В стране и мире

Послание президента Федеральному собранию перенесли

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Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию перенесли, ориентировочно, на начало 2021 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В этом году его [послания], наверное, не будет, до конца года. По крайней мере пока не планировалось. Но традиционно это уже уходит, нет же никакой юридической обязанности президента оглашать послание до конца календарного года. Я бы, скорее, ориентировался на начало следующего, как это было в предыдущие несколько лет», - пояснил Песков.

В предыдущий раз Путин обратился с посланием к Федеральному собранию в январе текущего года. В ходе мероприятия глава государства, в частности, заявил о необходимости провести голосование перед принятием поправок в Конституцию.

Инициатива президента России вызвала обеспокоенность у бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Так, он обратил внимание на предложение Путина отменить приоритет международного права над Конституцией в тех случаях, когда оно не соответствует основному закону государства.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Здрастьте. А мы уж так ждали, так ждали- и на тебе, перенесли.))

Гость||

Заболел?

Гость||

В соцсетях началось обсуждение фото украинской актрисы и модели Алины Кошарной - его выдают за портрет Елизаветы Кривоногих, «третьей дочери Путина».

Не торопитесь, братцы. Елизавету мы увидим лет через пять, когда надо будет возглавить ещё какой-нибудь гигантский научный фонд. Потому что дочери Путина не только самые красивые, но и самые умные - генетика, ага.

А у Алины есть все шансы в будущем сыграть Владимира Владимировича. В комедии - почему бы и нет? Ведь будут же когда-нибудь россияне свободно и счастливо смеяться над этим временем - дивясь его несравненной трагикомической дури?

Гость||

Да как же без послания?! Весь декабрь коту под хвост! Дефицит идей? Отчёт о ярких победах не готов?

Гость||

Песков сообщил, что Путин не знает никаких кривоногих, наверное, именно поэтому её яхту охраняет корабль ВМФ РФ

Гость||

Путин раскритиковал низкие доходы россиян. Минфин раскритиковал низкие доходы россиян. Депутаты раскритиковали низкие доходы россиян. Похоже, россиян в скором времени ждут штрафы за низкие доходы

Гость||

Краснощекая депутатша из Единой России Елена Ямпольская и группа таких же дармоедов из Госдумы предложили запретить для показа изображения нацистов и их пособников.

Типа, печемся о подрастающем поколении.

Другими словами, едросов сильно раздражают совместные фотки Сталина и Риббентропа, братский парад в оккупированном Бресте советских и немецких войск. Молодежь же будет спрашивать: "А чего это Сталин улыбается фашисту?".

Гость||

Российский политик Алексей Навальный, выступая на дебатах в Европарламенте, призвал Евросоюз не признавать выборы в Госдуму, которые пройдут в 2021 году, если оппозиции не дадут принять в них участие.

Навальный также считает, что санкции надо вводить против олигархов, близких к Путину, а не только против чиновников

Гость||

Великому Путину слава!

Гость||

Узнать, кто стал счастливым зятем одного из влиятельнейших генералов Лубянки, было очень непросто. Тем не менее, мы выяснили, что молодожёном оказался сержант Конев Владислав Евгеньевич (дата рождения – 9 июля 2000 года). Судя по фуражке – тоже «конторский».

Наши источники в силовых структурах предположили, что этот двадцатилетний парень в силу своего возраста может обучаться в Голицынском пограничном институте ФСБ России, расположенном в Одинцовском районе Московской области. Судя по званию, он учится на последних курсах, ориентировочно – на четвёртом.

Невеста парню досталась знатная: Ткачёва Анна Ивановна (дата рождения – 12 апреля 1996 года), которая теперь стала Коневой Анной Ивановной, закончила в 2018 году факультет востоковедения в МГУ и уже работает… директором (!) Центра международных коммуникаций Финансового университета при Правительстве России! (Папа-генерал, конечно, «никак не помогал»). И зарабатывает молодая супруга сержанта уже в районе 150 000 рублей в месяц. Голодать не будут.

Любви не помешала разница в возрасте (молодой муж младше жены на четыре года). Пара знала друг друга со школы.

Теперь товарищ Конев в шоколаде: с таким тестем, как генерал Ткачёв, можно смотреть в будущее уверенно.

Гость||

Был бы я Путиным, я бы всех троллил и объявлял бы послание на 1 января 12.00, потому что русский, значит, трезвый.

Гость||

Песков - об участии Путина в традиционном хоккейном матче на Красной площади: Обычно это планируется достаточно оперативно перед Новым годом. Пока не планировали. Но этого нельзя исключать. Учитывая, что это на открытом воздухе, с соблюдением определенных мер предосторожности вполне можно безопасно это сделать.

Гость||

Тезисы закончились,сказать нечего,все уже и так ясно,как божий день.

Имя: Гость
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