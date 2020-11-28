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В стране и мире

В США расширили способы смертной казни

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Министерство юстиции США внесло правки в нормы осуществления смертной казни, расширив их. Об этом пишет The Hill.

Теперь осужденных на федеральном уровне преступников местные власти смогут казнить не только путем смертельной инъекции, но и в газовой камере, на электрическом стуле или через расстрел.

Изменения вступят в силу 24 декабря.

Во всех штатах, где применяется смертная казнь, разрешены смертельные инъекции. Однако фармкомпании часто отказываются предоставлять правительству препараты для убийства, и некоторые штаты прибегают к альтернативным методам казни.

После неудачной казни в Оклахоме шесть лет назад тогдашний президент США Барак Обама приказал Министерству юстиции провести широкомасштабный анализ вопросов смертной казни и прав человека, связанных с смертельными инъекционными наркотиками.

В 1976 году Верховный суд США восстановил применение смертной казни. С того времени в американских тюрьмах были наказаны путем лишения жизни более 1,5 тысячи заключенных, однако из них только трое — федеральные преступники, остальные случаи относились к решению местных властей. В федеральных тюрьмах содержатся около 60 приговоренных к высшей мере наказания.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Вот нам бы отдельным законом это бы для поганой деревни бы прописать... Несколько сотен тысяч этой погани бы извести..

Гость||

Деревни - едресни

Гость||

В Пензе сделать смертную казнь! Мы любим смотреть на Америку и говорить, а в Америке так.... ,даешь смертную казнь в Пензе!

Гость||

Напомните, почему у нас в стране нет смертной казни?

Гость||

Большинство поганой воровской елресни под эту статью попадает.

Гость||

Фармкомпании, правильно что не предоставляют правительству препараты для убийства. Это же смертный грех, потом там за всё спросят, только Господь вправе дать жизнь и забрать её.

Имя: Гость
Комментарий:

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