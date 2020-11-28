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В стране и мире

Российскую телеведущую признали виновной в вымогательстве 80 миллионов рублей

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Ведущую программы «Час суда» Елену Дмитриеву признали виновной в вымогательстве 80 миллионов рублей. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, Замоскворецкий суд Москвы приговорил российскую телеведущую к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Бизнесмена, также проходившего обвиняемым по данному делу, приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком три года.

В июле сообщалось, что Дмитриева проходила обвиняемой по делу о вымогательстве 80 миллионов рублей. Телесудья оказалась вовлечена в конфликт двух бизнесменов — Олега Плотникова и Александра Бобовникова. Плотников посчитал, что из-за закрытия совместной фирмы он потерял 80 миллионов рублей и потребовал от Бобовникова вернуть эти деньги, тот отказался.

Позже Бобовников заявил, что Дмитриева во время разговора с ним посоветовала ему «просто отдать Плотникову 80 миллионов рублей» и пригрозила тем, что она якобы контролирует работу следователей. Бизнесмен обратился в ФСБ, где ему выдали меченые купюры. Он принес их на встречу с Дмитриевой и Плотниковым. В итоге женщина стала обвиняемой в деле о вымогательстве.

Дмитриева — ведущая программы «Дела семейные», дочернего проекта «Час суда». В ней она в качестве судьи разбиралась в конфликтных историях между супругами и выносила свое решение. Проект выходил с ноября 2004 года.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Обычное скрепно-духовное дело.

Гость||

Хороша же ведущая, обычная Мария Петровна Колыванова ....А ну давай говори, откуда у тебя браслетик ввиде змейки с одним изумрудным глпзком? Откуда?, оттуда , благодарный зритель подарил, проблемы его порешала с Валькой Копченым.

Имя: Гость
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