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В стране и мире

Онищенко оценил предложение вакцинировать от коронавируса всех россиян

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Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил предложение вакцинировать от коронавируса всех россиян. Об этом он заявил в интервью Национальной службе новостей.

По словам Онищенко, на данный момент нет необходимости прививать абсолютно всех. Парламентарий отметил, что вакцинировать следует только группы риска такие, как пожилое население и люди с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. Он добавил, что также необходимо привить врачей и учителей, чтобы остановить распространение вируса. При этом академик РАН подчеркнул, что к вакцинации стоит подходить ответственно, так как это серьезная иммунобиологическая операция.

Ранее Онищенко рассказал об опасности бессимптомных носителей коронавируса. Депутат отметил, что молодые люди, которые чаще всего переносят коронавирус бессимптомно, должны носить маски и перчатки. Он также опроверг высокую вирулентность у бессимптомных носителей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Чем вакцинировать то будут?

Если в декабре обещали выпустить сперва 5 млн. доз, а теперь вроде только 2 млн. Это сколько же лет понадобится что бы всех вакцинировать?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

вакцинировать следует только группы риска такие, как пожилое население и люди с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. Он добавил, что также необходимо привить врачей и учителей, чтобы остановить
Дело врачей (дело врачей-вредителей[1] или врачей-отравителей), в материалах следствия дело о сионистском заговоре в МГБ, также дело Абакумова — уголовное дело против группы видных советских врачей, обвиняемых в заговоре и убийстве ряда советских лидеров. Истоки кампании относятся к 1948 году, когда врач Лидия Тимашук на основании электрокардиограммы диагностировала у Жданова инфаркт миокарда, однако руководство Лечебно-санитарного управления — Лечсануправ Кремля заставило её написать другой диагноз и назначило Жданову лечение, противопоказанное при инфаркте, приведшее к смерти пациента[1].

В тексте официального сообщения об аресте, опубликованного в январе 1953 года, было объявлено, что «большинство участников террористической группы (Вовси М. С., Коган Б. Б., Фельдман А. И., Гринштейн А. М., Этингер Я. Г. и другие) были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией „Джойнт“, созданной американской разведкой якобы для оказания материальной помощи евреям в других странах». В связях с этой же организацией ранее были обвинены и проходившие по делу Еврейского Антифашистского комитета. Огласка дела местами приобрела антисемитский характер[2] и влилась в более общую кампанию по «борьбе с безродным космополитизмом», проходившую в СССР в 1947—1953 гг.[3][4]

После ареста группы врачей кампания приняла общесоюзный характер, но закончилась после смерти Сталина в начале марта того же года. 3 апреля все арестованные по «делу врачей» были освобождены, восстановлены на работе и полностью реабилитированы.

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