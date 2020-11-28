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В стране и мире

Инфекционист дал простые советы россиянам при заражении коронавирусом

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Россиянам, зараженным коронавирусом и находящимся на домашнем лечении, необходимо обильное витаминизированное питье — не менее 2,5 литра в день. Такой совет в разговоре с агентством «Москва» дала врач-инфекционист, заведующая инфекционными отделениями инфекционной клинической больницы №2 Мария Мясникова.

Она добавила, что при лечении от COVID-19 также следует больше лежать на животе, поскольку такая поза повышает показатель насыщения крови кислородом. «Для удобства можно одну подушку подложить по грудную клетку, вторую подложить под таз, чтобы живот немного провисал. Человеку так будет лежать комфортнее, легкие расправляются. Полным людям на животе лежать трудно, мы рекомендуем лежать на боку», — уточнила специалист.

Для ускорения выздоровления Мясникова порекомендовала заниматься дыхательной гимнастикой и исключить серьезные физические нагрузки. При этом самым важным в лечении от коронавируса она назвала точное соблюдение назначений врача.

Ранее 28 ноября сообщалось, что иммунолог Владислав Жемчугов посоветовал переболевшим коронавирусом россиянам заниматься йоговской дыхательной гимнастикой. Благодаря этому человек может отрегулировать снабжение организма кислородом, от которого «зависит все», пояснил он.

За последние сутки в России выявили 27,1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост числа инфицированных наблюдается в Москве (7320), Санкт-Петербурге (3695), Московской области (1065). Зафиксировано 510 летальных исходов, выздоровели 27 296 человек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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