27.11.2020 | 11:25

В России впервые выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса за сутки - 27 543 в 85 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 27 ноября.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (7918), Санкт-Петербурге (3687) и Московской области (1058). Меньше всего - в Чукотском (8) и Ненецком (4) автономных округах.

За сутки также зарегистрировали 496 летальных исхода и 26 682 выздоровления, уточнили в оперштабе.

С начала пандемии в России выявлено 2 215 533 случая коронавируса в 85 регионах, 38 558 смертей и 1 712 174 выздоровления.