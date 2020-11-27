В России шесть человек погибли в аварии с маршруткой и КамАЗом

27.11.2020 | 11:35

В Краснодарском крае шесть человек погибли в аварии с участием маршрутки «Газель» и грузовика КамАЗ. Об этом сообщили в краевом управлении МВД России, передает ТАСС.

ДТП произошло на 5-м километре дороги Выселки-Кирпильская. По предварительным данным, водитель «Газели» при развороте не предоставил преимущество КамАЗу.

В МВД сообщили о госпитализации четырех человек. Глава Выселковского района Сергей Фирстков заявил о восьми пострадавших и уточнил, что одного из них направили на операцию. Три человека находятся в тяжелом состоянии, еще пятеро - в состоянии средней тяжести. По данным прокуратуры, всего «Газели» было 15 пассажиров, все они - работники одного из местных предприятий.

Фирстков уточнил, что «Газель» не была оборудована для пассажирских перевозок - вместо кресел в ней были деревянные лавки вдоль бортов. Он добавил, что маршрутка начала разворачиваться в тумане на узком участке дороги, и КамАЗ ударил ее в бок. Источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что транспорт принадлежит местному сельхозпредприятию. Собеседник агентства отметил, что из-за тумана водитель «Газели» не смог сориентироваться, и поэтому не пропустил грузовик.