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В стране и мире

В России предложили на год продлить меры из-за COVID-19 в школах

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Роспотребнадзор предложил продлить на год санитарные требования к организациям, работающим с детьми, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Соответствующий проект постановления опубликован на портале правовой информации.

На данный момент особые правила по организации работы школ, детсадов, оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования и других организаций действуют до 1 января 2021 года. В случае принятия постановления меры будут продлены до 1 января 2022 года.

Постановление, срок действие которого предлагают изменить, приняли 30 июня. В детских организациях запрещено проводить массовые мероприятия «с участием различных групп лиц». Постановление также вводит обязательное измерение температуры у детей.

Кроме того, школы обязаны закрепить за одним классом один определенный кабинет. При этом дистанционное обучение в школах останется в ведении регионов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не нагнетать ситуацию с коронавирусом в России. При этом она добавила, что расслабляться тоже не надо. Она призвала соблюдать эпидемиологические меры, введенные для борьбы с инфекцией.

За последние сутки в России выявили 25 487 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, 25 073 выздоровления и 524 летальных исходов. С начала пандемии в стране зарегистрировано 2 187 990 случаев коронавируса в 85 регионах, 1 685 492 выздоровления и 38 062 летальных исхода.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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