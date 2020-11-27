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В стране и мире

Россиянам пообещали неблагоприятную и тоскливую погоду

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В Северо-западную и Центральную Россию придет неблагоприятная и тоскливая погода. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, в Мурманской, Архангельской областях и Карелии прогнозируются интенсивные снегопады, мокрый снег, дождь и гололед.

Менее выраженная непогода ожидается в ближайшие дни в Московской, Ярославской, Калужской и Смоленской областях, пообещал синоптик. В этих регионах также пройдет мокрый снег, дождь, произойдет налипание мокрого снега, но менее интенсивные. «Неблагоприятная и тоскливая погода, я бы сказал», - заключил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что жителей Центральной России в ближайшие дни ожидает хмурая погода с осадками, возможно, снег не растает до конца недели. По его прогнозам, погода в центре Европейской России будет типичная для ноября. Так, россиян ждут хмурое небо, краткий астрономический день и осадки. При этом высота снега увеличиваться не будет, но он, возможно, сохранится.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Погода не может быть тоскливой. Каждая погода благодать. А вот условия жизни могут сделать оную тоскливой.

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