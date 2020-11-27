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В стране и мире

Песков объяснил присутствие Путина без маски на публичном мероприятии

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства Владимир Путин присутствовал без маски на публичном мероприятии в Нижегородской области. По словам представителя Кремля, для обеспечения эпидемиологической безопасности российского лидера были приняты все необходимые меры, сообщает ТАСС.

В то же время Песков не уточнил, о каких именно мерах идет речь. Отвечая на вопрос о важности личного примера Путина для граждан страны по соблюдению противоэпидемических мер при распространении коронавируса, Песков согласился, что «безусловно, пример - это важно». При этом пресс-секретарь главы государства добавил, что эпидемиологическая безопасность обеспечивается также для людей, которые встречаются с президентом.

«Это не просто такое массовое бесконтрольное общение», - заключил он.

26 ноября Путин прибыл в Нижегородскую область. В планах у главы государства было посещение в Сарове Российского федерального ядерного центра и встреча с губернатором региона.

В России впервые выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса за сутки - 27 543 в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (7918), Санкт-Петербурге (3687) и Московской области (1058). Меньше всего - в Чукотском (8) и Ненецком (4) автономных округах.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам представителя Кремля, для обеспечения эпидемиологической безопасности российского лидера были приняты все необходимые меры
Это какие же? Нам очень интересно, мы беспокоимси за нашего вождя.

Гость||

Эт только баранов можно штрафовать за отсутствие маски.

Гость||

Там на этом мероприятии, скорее всего, анализ на ковид сдали даже тараканы.

Гость||

Настоящий Путин был в желтом косюмчике, а это двойник, его не так жалко.

Гость||

И анализ, и карантин. Наш, похоже, перед поездкой 2 недели на карантине сидел.

Гость||

Гость писал(a):

Там на этом мероприятии, скорее всего, анализ на ковид сдали даже тараканы.
А как же бессимптомный смертельный ковид?.. Исключаете такую возможность? А если заразился кто-либо после проведённого теста? Песков это тоже знает, он все тысячи приглашённых на день рождения тоже тестировал и сидели они 2 недели под замками?..

Нет, всё очень легко объясняется - все ОНИ знают то, чего не дОлжно знать нам. Вам все эти тесты, КТ и лечение назначают в качестве эксперимента, простыми словами - опыты над кроликами.

Гость||

Здоров как бык. Посетил ЗАТО.

Гость||

Да...не Меркель, поэтому и брехня по всем каналам,что мы такие крутые.

Полгода сидел не вылазя никуда, а тут на тебе !

Эпивак, Спутник V,а может даже "вражеский" Пфайзер ?

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
По словам представителя Кремля, для обеспечения эпидемиологической безопасности российского лидера были приняты все необходимые меры
Это какие же? Нам очень интересно, мы беспокоимси за нашего вождя.
Ты куда лезешь со своим гусиным рылом. Это компетенция ФСО.

Имя: Гость
Комментарий:

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