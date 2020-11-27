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В стране и мире

Минздрав признал случаи повторного заражения коронавирусом в России

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Случаи повторного заражения коронавирусом в России есть, признал глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова приводит в пятницу, 27 ноября.

«Есть, они были опубликованы», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о повторных случаях.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что достоверных случаев повторного заражения коронавирусом в России не нашли. По ее словам, в мире всего 24 подобных доказанных случая.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов также подчеркивал, что сейчас документированные случаи повторного заражения крайне редки, в России нет еще ни одного документированного повторного случая.

При этом сами россияне неоднократно заявляли о случаях повторного заражения. Так, в частности, ради эксперимента повторно заразился бывший работник «Вектора», ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов. После болезни он специально начал общаться с зараженными COVID-19 без средств индивидуальной защиты и каждые две недели сдавал анализы, чтобы оценить устойчивость организма. Защита, по его словам, пала через шесть месяцев после первичного заболевания.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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