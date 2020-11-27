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В стране и мире

Кремль назвал дату большой пресс-конференции Путина

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Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 17 декабря в формате видеоконференции. Такую дату назвали в Кремле, сообщает ТАСС.

Глава государства во время мероприятия будет находиться в своей резиденции в Ново-Огареве, а журналисты и фотографы - в зале Центра международной торговли.

Кремль также ограничил число участников мероприятия в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Аккредитация на мероприятие начнется 29 ноября.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал 17 декабря возможной датой проведения большой пресс-конференции Путина. При этом представитель Кремля отметил, что окончательное решение о дате мероприятия еще не принято.

Песков также пообещал, что пресс-конференция пройдет в «необычном формате». В частности, в нее включат элементы прямой линии, которая была отменена в этом году в связи с пандемией коронавируса.

В прошлом году пресс-конференция Путина состоялась днем 19 декабря в Центре международной торговли в Москве и стала 15-й по счету. Впервые такой формат общения с журналистами был опробован в 2001 году. На конференцию 2019 года было аккредитовано рекордное число журналистов - 1702 человека. Эфир длился 4 часа 18 минут.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Список вопросов и ответов уже составлен?

Гость||

Вообще ситуация в России сейчас для прошедших двадцати лет уникальна.

Учитывая ситуацию с коронавирусом, возможности главного арбитра ограничены, потому что самоизоляция и встречи по телевизору. Это сильно изменило внутриэлитную ситуацию буквально во всем. Например, еще год назад никакой статьи "Проекта" про внебрачных детей Путина быть не могло. Даже "Проекта", да хоть чего-то более приличного, чем Саша Сотник с пьяными бреднями в стримах на трех зрителей.

В принципе и закручивание гаек вряд ли сейчас контролируется Путиным в режиме реального времени. Скорее, предложены общие принципы, а все остальное сделали уже военные пенсионеры их Совета Безопасности, как умеют, вложив в законопроекты не только душу, но и конспекты с политзанятий 70-х годов прошлого века.

Гость||

Гость писал(a):

Список вопросов и ответов уже составлен?
да!

Гость||

Гость писал(a):

В принципе и закручивание гаек вряд ли сейчас контролируется Путиным в режиме реального времени. Скорее, предложены общие принципы, а все остальное сделали уже военные пенсионеры их Совета Безопасности, как умеют, вложив в законопроекты не только душу, но и конспекты с политзанятий 70-х годов прошлого века.
Чего хотел сказать то, болезный?

Гость||

ОНО нам надо?!

Гость||

ежегодное общение с народцем тоже давно уже надо бы прекратить. Во-первых потому, что этой театральной постановкой можно убедить разве что ребенка, да и вообще негоже царю перед xoлопaми отчитываться.

Имя: Гость
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