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В стране и мире

В России запустят программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи

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Госкомпания «Дом.РФ» (носит статус единого института развития в жилищной сфере) запустит программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи в России. Об этом рассказал РБК гендиректор компании Виталий Мутко.

По его словам, на пилот программы будет выделено 300 миллионов рублей из прибыли компании, а кредиты будет выдавать банк «Дом.РФ».

Мутко рассказал, что пилотный проект субсидированной ипотеки в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) может быть запущен в декабре и продлится до 1 июля 2021 года. Программа предназначена для заемщиков не старше 35 лет, у которых на иждивении есть дети не старше 19 лет.

Ставка по программе будет такой же, как по правительственной программе с господдержкой на покупку квартир в новостройках, — 6,5 процента. Лимиты так же будут аналогичными: 12 миллионов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти и до 6 миллионов рублей в других регионах. При этом можно взять кредит на срок не более 20 лет, а первоначальный взнос должен быть не ниже 20 процентов. Программа будет распространяться только на покупку домов от застройщиков. В случае самостоятельного строительства частного дома заемщику нужно будет заключить договор с подрядной компанией.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале объем досрочно погашенных ипотечных ссуд достиг 524,8 миллиарда рублей, что является рекордным квартальным показателем для российского рынка. В июле-сентябре объем закрытых раньше срока кредитов на 82,2 процента превысил показатель аналогичного периода 2019 года, а по сравнению со вторым кварталом 2020-го этот показатель увеличился почти в полтора раза.

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Источник — lenta.ru
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