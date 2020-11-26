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В стране и мире

В России зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

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В России зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших COVID-19 - 25 487 новых случаев в 85 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Больше всего заражений выявлено в Москве (6075), Санкт-Петербурге (3669), Московской области (1022). Меньше всего - в Чукотском (7) и Ненецком (4) автономном округах.

Также за сутки выздоровели 25 073 человека, умерли 524, сообщает оперштаб.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 2 187 990 случаев коронавируса в 85 регионах, 38 062 летальных исхода и 1 685 492 выздоровления.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Как только ляпнут на федеральном канале , что двое суток снижение идет по заболеваемости , на следующий день бах опять антирекорд по зараженным и по смертности !

Имя: Гость
Комментарий:

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