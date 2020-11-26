В России приняли закон об удаленной работе

26.11.2020 | 15:30

Госдума приняла закон об удаленной работе, сообщает РИА Новости. Его разработали спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с группой депутатов и сенаторов.

Документ предусматривает доступность удаленного режима работы, а также возможность его совмещения с посещением офиса. Законом вводятся три основных понятия: дистанционной (удаленной), временной дистанционной и комбинированной дистанционной работы.

Второй режим предполагает, что работающий по трудовому договору сотрудник временно выполняет свои функции из удаленного рабочего места, которое находится под контролем работодателя.

При чрезвычайных ситуациях работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку без их уведомления, однако в остальных случаях их согласие требуется. На время удаленной работы работодатель обязан проинструктировать сотрудника о правилах работы с оборудованием, однако остальные нормы охраны труда на это время перестанут действовать.

Кроме того, перевод на удаленную работу не сможет служить основанием для снижения зарплаты, однако работодатель получит право на увольнение сотрудника, не выходящего на связь в течение двух рабочих дней.

В 2020 году в условиях пандемии корнавируса многие компании перевели сотрудников на удаленную работу из дома. В конце октября подобную меру в качестве обязательной ввели власти нескольких регионов. Согласно их предписаниям, на удаленный режим необходимо перевести не менее 30 процентов штата предприятий, где это технически возможно.