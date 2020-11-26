Сетевое издание|18+|Четверг|26 ноя 2020|16:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России приняли закон об удаленной работе

Печать

Госдума приняла закон об удаленной работе, сообщает РИА Новости. Его разработали спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с группой депутатов и сенаторов.

Документ предусматривает доступность удаленного режима работы, а также возможность его совмещения с посещением офиса. Законом вводятся три основных понятия: дистанционной (удаленной), временной дистанционной и комбинированной дистанционной работы.

Второй режим предполагает, что работающий по трудовому договору сотрудник временно выполняет свои функции из удаленного рабочего места, которое находится под контролем работодателя.

При чрезвычайных ситуациях работодатель сможет переводить сотрудников на удаленку без их уведомления, однако в остальных случаях их согласие требуется. На время удаленной работы работодатель обязан проинструктировать сотрудника о правилах работы с оборудованием, однако остальные нормы охраны труда на это время перестанут действовать.

Кроме того, перевод на удаленную работу не сможет служить основанием для снижения зарплаты, однако работодатель получит право на увольнение сотрудника, не выходящего на связь в течение двух рабочих дней.

В 2020 году в условиях пандемии корнавируса многие компании перевели сотрудников на удаленную работу из дома. В конце октября подобную меру в качестве обязательной ввели власти нескольких регионов. Согласно их предписаниям, на удаленный режим необходимо перевести не менее 30 процентов штата предприятий, где это технически возможно.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте