Сетевое издание|18+|Четверг|26 ноя 2020|11:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россияне перешли на хлеб из-за падения доходов

Печать

Россияне из-за падения доходов перешли на более дешевые и сытные продукты и стали покупать больше хлеба. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитической компании BusinesStat.

По итогам 2020 года продажи хлеба в натуральном выражении могут увеличиться более чем на 60 тысяч тонн и составить 7,95 миллиона тонн год к году. В денежном выражении продажи за январь-сентябрь 2020 года выросли на 2,9 процента год к году и составили 552,7 миллиарда рублей, сообщили в Российской гильдии пекарей и кондитеров.

По данным Российского союза пекарей, рост продаж хлеба зафиксирован впервые за пять лет. В целом за этот период производство продукта сократилось более чем на 5 процентов. Причиной роста спроса стало падение доходов населения, которое начало покупать больше товаров первой необходимости. По оценке Росстата, во втором квартале 2020 года реальные располагаемые доходы россиян обвалились на 8,4 процента, а в третьем квартале упали на 4,8 процента.

В союзе пекарей полагают, что производство хлеба после улучшения экономической ситуации будет сокращаться. По прогнозу BusinesStat, рынок начнет падать на 0,3-1,3 процента ежегодно и достигнет 7,4 миллиона тонн в 2024 году.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Да хорош уже панику нагнетать. Побегут сейчас в магазины и всё в дело и ни в дело скупят, а потом начнутся охи и вздохи, про кризис. Мы живём в кризис и он в ближайшее время не закончится. Придётся приспосабливаться, раз с власть имущих спроса нет. И не надо к революции призывать. Никто её делать не будет. Надо было в 1984 страну спасать.

Гость||

Вот это уже серьёзно, это лакмусовая бумажка достатка населения и состояния экономики в целом.Тут уже надо задуматься в Экономразвитиях как дальше удар держать и что делать?

Гость||

Гость писал(a):

Да хорош уже панику нагнетать. Побегут сейчас в магазины и всё в дело и ни в дело скупят, а потом начнутся охи и вздохи, про кризис. Мы живём в кризис и он в ближайшее время не закончится. Придётся приспосабливаться, раз с власть имущих спроса нет. И не надо к революции призывать. Никто её делать не будет. Надо было в 1984 страну спасать.
А что в 84г. было, Михаил по моему в 85 пришёл, ничего не путаете?

Гость||

Гость писал(a):

Да хорош уже панику нагнетать. Надо было в 1984 страну спасать.
Дурик, её и "спасли" в 1984-м. Всё идёт по плану этих спасателей. Мотовилов прав.

Гость||

А вы про Андропова и Черненко вспомните.

Гость||

Мотовилов Ваш выход.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Да хорош уже панику нагнетать. Побегут сейчас в магазины и всё в дело и ни в дело скупят, а потом начнутся охи и вздохи, про кризис. Мы живём в кризис и он в ближайшее время не закончится. Придётся приспосабливаться, раз с власть имущих спроса нет. И не надо к революции призывать. Никто её делать не будет. Надо было в 1984 страну спасать.
А что в 84г. было, Михаил по моему в 85 пришёл, ничего не путаете?
План спасения по Андропову был активирован в последний месяц его физической жизни. Потом генсека переселили в мегакомпьютер. Оттуда и правит. Революция возможна только с виртуального уровня.

Гость||

Эх, нани нани нани на , эх! ....вышел .

Гость||

Не зря мука и хлеб подорожали!

Гость||

Мотовилов прав

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Гость писал(a):
Да хорош уже панику нагнетать. Побегут сейчас в магазины и всё в дело и ни в дело скупят, а потом начнутся охи и вздохи, про кризис. Мы живём в кризис и он в ближайшее время не закончится. Придётся приспосабливаться, раз с власть имущих спроса нет. И не надо к революции призывать. Никто её делать не будет. Надо было в 1984 страну спасать.
А что в 84г. было, Михаил по моему в 85 пришёл, ничего не путаете?
План спасения по Андропову был активирован в последний месяц его физической жизни. Потом генсека переселили в мегакомпьютер. Оттуда и правит. Революция возможна только с виртуального уровня.
Прям как по Герберту Уэллсу, человек-невидимка тоже его рук дело? То то смотрим, Песков куда то отлучается постоянно, к мегакомпьютеру оказывается ходит за ответами на неудобные вопросы.

Гость||

Вам дурням это всё не по уму. Скажите спасибо, что хлеб ещё дают.

Гость||

Зато поправки приняли и вождя обнулили. И Крым наш.

Гость||

Например, люди с с низким уровнем дохода вполне могут быть счастливы при условии, что их отношения с людьми и наличие цели в жизни находятся на очень высоком уровне. Это как раз пример стран Латинской Америки, где фиксируется высокий уровень счастья – при бедности большинства населения там высокий уровень солидарности, горизонтальных связей и народной религиозности.

И обратный случай для России: где люди тоже бедны, как в Латинской Америке, но почти отсутствуют горизонтальные связи – часто даже между родственниками, низкий уровень солидарности и эмпатии. Ну и больше никаких целей верхи и общество не ставят, кроме зарабатывания денег.

Исследование включает ряд других выводов. Например, влияние детей на счастье родителей становится отрицательным, когда семья бедна. Т.е. дети в семьях бедняков делают родителей несчастными. И наоборот, в богатых семьях наличие детей или нейтральное, или положительное.

Также высокое использование соцсетей связано с низким уровнем счастья (как правило, соцсети сильно невротизируют человека – тут бы я добавил, что особенно соцсети с комментариями, в которых в основном пляшут тролли, озлобленные или фрустрированные люди).

Гость||

Граница бедности - стоимость годовой ПК в Канаде в 2018 г., например, для провинции Нью-Брансуик (сельская местность) составляла для двухдетной семьи 38.713 долларов в год, для города Торонто (мегаполис в провинции Онтарио) - 42.101 долларов».

(42,1 тыс. канадских долларов сейчас по курсу составляют около 2,4 млн. руб., или 200 тыс. руб. в месяц).

Канадский метод определения прожиточного минимуму, определяйся он в России по той же методике, отправил в бедняки наверняка больше 60-65% населения. Например, в ПК нужно было бы включить аренду типовой квартиры (для регионального центра России это было бы для 2-комнтаной квартиры от 25 тыс. в месяц). А самый простой автомобиль для сельской местности – пусть будет Лада – с обслуживанием в течение 5 лет потянул бы на 1 млн. руб. (или 200 тыс. в год, 17 тыс. в месяц). Другой был бы набор еды, одежды, досуга и т.д. Вероятно, реальный уровень бедности, как фиксируют наши социологи со слов россиян, составляет у нас от 60 тыс. руб. в месяц на 2-детную семью.

← Ctrl пред.
1234
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте