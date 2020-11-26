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В стране и мире

Госдума оставила в России 31 декабря рабочим днем

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31 декабря останется в России рабочим днем. Соответствующий законопроект был отклонен Госдумой, сообщает РИА Новости в четверг, 26 ноября.

Законопроект был внесен в парламент депутатами от ЛДПР в ноябре 2019 года. Согласно инициативе, перенос выходных дней следовало осуществлять таким образом, чтобы 31 декабря стал выходным. При этом общее количество нерабочих дней предполагалось оставить в том же объеме.

16 октября правительство определило праздничные выходные дни в 2021 году. 31 декабря, которое выпадает на пятницу, объявили выходным. В январе россияне будут отдыхать с 1-го по 10-е число (пятница-воскресенье), нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на 22 февраля (понедельник). В итоге будет три выходных - с 21-го по 23-е число (воскресенье-вторник). В марте выходными сделали 6-8-е числа, в мае - с 1-го по 3-е и с 8-го по 10-е, в июне - с 12-го по 14-е, в ноябре - с 4-го по 7-е.

Последний день 2020 года будет рабочим.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Удивили, ниже некуда.

Гость||

как будто на работе в этот день кто то работает

Гость||

Прально. На том свете отдохнётя

Гость||

Очень разумно. Надо же и с коллективом попраздновать тоже.

Имя: Гость
Комментарий:

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