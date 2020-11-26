Сетевое издание|18+|Четверг|26 ноя 2020|13:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Доктор Мясников спрогнозировал новый пик эпидемии коронавируса

Печать

Врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с ведущим Владимиром Соловьевым во время шоу «Полный контакт» спрогнозировал новый пик эпидемии коронавируса. Выпуск опубликован на YouTube.

«Весь следующий год нам придется, так сказать, жить с этими пиками. Они будут, я еще раз говорю, в мае, они будут в следующем ноябре. Это понятно. Надо готовиться», - отметил доктор.

По его словам, «волна сейчас пойдет вниз», после чего будет несколько спокойных месяцев. Мясников уточнил, что ими нужно будет «правильно воспользоваться». «Я вам скажу так: 21-й год мы все проведем в масках. Нет вопросов, что бы вы ни говорили», - заключил телеврач.

Ранее Мясников посетовал на то, что при чтении статистики по количеству заразившихся коронавирусом «легко получить ложную информацию». Чтобы получить более точные данные, доктор предложил считать только тех, кто еще не выздоровел.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Чтобы получить более точные данные, доктор предложил считать только тех, кто еще не выздоровел.
Причем не только с подтвержденным тестом, а всех с характерными симптомами ковида.

Гость||

каждые 3 месяца будет пик. всегда

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте