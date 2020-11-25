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В стране и мире

Врач раскрыла смертельную опасность переутомления

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Переутомление может стать смертельным, если постоянно подвергать ему организм, работать на износ и игнорировать проблемы со здоровьем. Такую опасность в беседе с газетой «Аргументы и факты» раскрыла врач аллерголог-иммунолог Евгения Паршина.

По словам специалиста, переутомление может быть как физическим, так и умственным. Избавиться от физического можно, хорошо отдохнув и выспавшись. При этом умственное переутомление развивается незаметно. К его признакам относят головную боль, отсутствие или повышение аппетита, раздражительность, нарушения сна, апатия и снижение концентрации внимания. Все эти симптомы влияют на снижение работоспособности.

Как отметила Паршина, люди зачастую пытаются избавиться от умственного переутомления посредством алкоголя, что приводит к проблемам в семье и нарушениям пищеварения. Чтобы справиться с недугом, следует планировать день, выделив на сон восемь часов, следить за питанием и не забывать о прогулках и занятиях спортом.

14 ноября с подобным диагнозом в реанимацию петербургской клиники попал российский ведущий Дмитрий Хрусталев. После того, как ему оказали помощь, в своем Instagram юморист рассказал, что предварительно у него диагностировали «лекарственную несовместимость на фоне сильного переутомления».

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Что предлагаете? Не работать? Дайте пенсию 50 тыс и я забуду про работу и переутомления.

Имя: Гость
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